مسؤول طبي: 30 قتيلاً جراء قصف إسرائيلي لمخيمي النصيرات والمغازي

استهدفت الطائرات الإسرائيلية منازل مأهولة بالمدنيين في مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى سقوط ما يزيد على 30 قتيلاً و 60 مصابًا.

وبحسب مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، فقد وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، منذ ليلة أمس، حتى صباح اليوم الجمعة، ما يزيد على 30 قتيلاً وعشرات المصابين في استهدافات متفرقة للجيش الإسرائيلي لمنازل مأهولة في مخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع.