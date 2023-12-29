مسؤول طبي: 30 قتيلاً جراء قصف إسرائيلي لمخيمي النصيرات والمغازي
استهدفت الطائرات الإسرائيلية منازل مأهولة بالمدنيين في مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى سقوط ما يزيد على 30 قتيلاً و 60 مصابًا.
وبحسب مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، فقد وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، منذ ليلة أمس، حتى صباح اليوم الجمعة، ما يزيد على 30 قتيلاً وعشرات المصابين في استهدافات متفرقة للجيش الإسرائيلي لمنازل مأهولة في مخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع.
وقال المتحدث باسم المستشفى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د. خليل الدقران إنّ نحو 30 مواطنًا قُتلوا، منذ ليلة أمس، في قصف إسرائيلي لعدد من المنازل المأهولة في مخيمي النصيرات والمغازي.
وأضاف الدقران في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنه إلى جانب مقتل 30 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال فقد وصل إلى المستشفى ما يزيد على 60 جريحًا، خلال الساعات الماضية، إصاباتهم بالغة الخطورة.
وأكمل، أن قسم الاستقبال والطوارئ عاش، منذ ليلة أمس الخميس حتى صباح اليوم، حالة من الفوضى العارمة نتيجة أعداد القتلى والجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن العشرات من الجرحى ما زالوا يفترشون الأرض في انتظار دورهم لإجراء العمليات الجراحية في ظروف غير صحية ولا إنسانية.
وأضاف المسؤول الطبي: "نعمل بكل طاقتنا وأكثر، ولكننا نعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والمستلزمات وغرف العمليات لإمكانية استيعاب هذا العدد الكبير من الجرحى في آن واحد"، مطالبًا بضرورة السماح بإدخال المستلزمات الطبية اللازمة والمعدات، وإنشاء مستشفيات ميدانية للمساعدة في إنقاذ حياة الجرحى والمصابين.