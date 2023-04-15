الجيش السوداني: لا تفاوض ولا حوار قبل حل الدعم السريع

أعلنت رئاسة أركان القوات المسلحة في السودان، مساء السبت، عدم نيتها التفاوض أو الحوار قبل حل قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ونشر حساب الجيش السوداني على فيسبوك: "رئاسة أركان القوات المسلحة: لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وتبادلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إطلاق النار في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد اليوم السبت في ما يبدو أنه صراع على السلطة.