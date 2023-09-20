البرهان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال جمعية الأمم المتحدة

غادر قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيلقي البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة حسب إعلام مجلس السيادة.

ومن المقرر أن يلتقي قائد الجيش السوداني على هامش الدورة، عددًا من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

وكان في وداع البرهان في مطار بورتسودان الدولي، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من الوزراء.