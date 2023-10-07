إعلام رسمي يكشف عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري للحركة، أعلنت سيطرتها على مواقع كيبوتس، وكرم أبو سالم شرق رفح، في وقت ما زالت تخوض فيه اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في 7 مستوطنات.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد لمسلحين من "حماس" ينتشرون في شوارع مستوطنات غلاف غزة.

من جهته، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن عدد كبير من القتلى والجرحى الإسرائيليين إثر عملية التسلل وإطلاق الصواريخ من القطاع، إضافة إلى إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى المستشفيات.

وكانت "حماس" أعلنت إطلاقها أكثر من 5 آلاف صاروخ، مع بدء العملية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن الحركة أطلقت نحو 2500 صاروخ من قطاع غزة حتى الآن، تزامناً مع الهجوم الذي شنته من البر والبحر والجو، حيث استخدمت طائرات شراعية في عملية التسلل.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيف الحديدي" للرد على حماس.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عشرات الآلاف سيتم استدعاؤهم من قوات الاحتياط.