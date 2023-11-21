بايدن: "قريبون جدا" من تأمين إطلاق سراح الرهائن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن تأمين إطلاق سراح عشرات الرهائن المحتملين الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة صار "قريبا جدا".

وقال بايدن للصحفيين: "نحن الآن قريبون جدا جدا".

ويأتي تصريح الرئيس بايدن الجديد بعد عدة تصريحات مماثلة كان آخرها، يوم أمس الإثنين، إذ قال إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن لدى حماس بات قريبًا.

واحتجزت حماس نحو 240 رهينة خلال هجومها في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسبق لحماس أن أفرجت عن 4 رهائن لأسباب إنسانية، بوساطة مصرية وقطرية.