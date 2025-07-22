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العالم العربي

إسرائيل تتأهب.. شبح "7 أكتوبر" جديد يطل برأسه من سوريا

إسرائيل تتأهب.. شبح "7 أكتوبر" جديد يطل برأسه من سوريا
جندي إسرائيلي على الحدود مع سورياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 5:44 ص

تتأهب إسرائيل لسيناريو اختراق على الحدود مع سوريا على غرار ما حدث في 7 أكتوبر، وفقا لموقع "واللا" العبري.

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 وقال الموقع إن هناك مخاوف في إسرائيل من تسلل عناصر موالية لإيران إلى المنطقة العازلة في الجولان لتنفيذ هجوم ضد الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذه المخاوف تترافق مع إعلان واشنطن أنّ الرئيس دونالد ترامب "فوجئ" بالغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل على سوريا الأسبوع الماضي وسارع إلى الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأنها.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مطلع الأسبوع الماضي وحدات من الجيش السوري في مدينة السويداء في جنوبي سوريا ومراكز عسكرية في دمشق.

وقالت إسرائيل عن تلك الهجمات إنها جاءت بهدف الضغط على الحكومة السورية لسحب قواتها من المدينة ذات الغالبية الدرزية. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مساء الاثنين، إن الرئيس الأمريكي فوجئ بالقصف الإسرائيلي على سوريا، مشيرة إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو تدخل لخفض التصعيد في سوريا.

وذكرت أن "الرئيس ترامب يتمتع بعلاقة جيدة مع نتنياهو لكنه فوجئ بقصف سوريا والكنيسة في غزة".

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 وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "ترامب يدعم مبعوثه توم باراك الذي يقوم بعمل رائع في سوريا". 

وتتطابق تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض مع حديث سابق أدلت به مصادر أمريكية رفيعة، لموقع "أكسيوس".

ووصفت المصادر الرفيعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "تصرف كالمجنون. يقصف كل شيء طوال الوقت. هذا قد يُقوّض ما يحاول ترامب فعله".

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