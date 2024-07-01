أولمرت: لبنان سيختفي إذا اندلعت حرب شاملة مع "حزب الله"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت أنّ فتح جبهة الحرب مع ميليشيا "حزب الله" قد يؤدي إلى "اختفاء لبنان" وإلى "ألم" غير مسبوق لإسرائيل.

وقال أولمرت في حديث لشبكة "سي أن أن" إنّ التخطيط لحرب شاملة مع "حزب الله" سيكون "فكرة سيئة" لأن مثل هذه الحرب "ستخلف دمارًا شاملًا وقد يختفي لبنان" وفق تعبيره.

وأضاف أولمرت أن "لدى إسرائيل القوة لفعل ذلك، ولكن إذا استخدمت ميليشيا "حزب الله" كامل قوتها في حال اندلاع حرب شاملة، فإن إسرائيل ستعاني من "ألم" لم تواجهه من قبل في حروبها مع الدول العربية، وبالتالي فإنه لا مصلحة لإسرائيل ولا لحزب الله في خوض حرب شاملة" بحسب تأكيده.