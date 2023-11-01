اندلاع حرائق غابات في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي

وتصاعدت الاشتباكات على الحدود بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في الأسابيع القليلة الماضية منذ دخول إسرائيل في حرب ضد حركة حماس، حليفة حزب الله.

وقال شاهد من رويترز إن النيران القريبة من قرية لبونة الحدودية اللبنانية يمكن رؤيتها من مدينة صور الساحلية على بعد نحو 25 كيلومترا شمالا.

وقال موسوي: "إننا نواجه قصفا بالفوسفور، وهذه العناصر تتفاعل مع الأكسجين، وتسقط مسببة الكثير من الشظايا".

وقال موسوي نقلا عن الأطباء والجيش إن "حوالي 90 % من القذائف عبارة عن قنابل فوسفورية"، مضيفا أن الحرائق التي تسببها هذه القذائف لها لون مميز. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الحرائق.