لبنان.. تفكيك "معمل ضخم" للكبتاغون قرب الحدود مع سوريا (فيديو)

أعلن الجيش اللبناني، يوم الاثنين، تفكيك "أحد أضخم معامل" تصنيع الكبتاغون في شرق البلاد المحاذي لسوريا، حيثُ كان تهريب هذه المادة منتشرا على نطاق واسع قبل سقوط حكم بشار الأسد.

وقال الجيش في بيان: "بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة - بعلبك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضُبطت حتى تاريخه".

أخبار ذات علاقة انفجار آلية أثناء اشتباك بين الجيش اللبناني ومهربين على الحدود السورية

وأضاف: "عمل عناصر الجيش على تفكيك المعدات والآلات المستخدَمة في المعمل، ويبلغ وزنها نحو 10 أطنان، وعمدوا إلى تدمير قسم منها، بالإضافة إلى ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة".

وقال الجيش، إنه ردم نفقا بطول 300 متر "كان يُستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من معداته"، مضيفا أن التحقيق بدأ "بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين"، وفقًا لـ"فرانس برس".

وشهد إنتاج "الكبتاغون" وتهريبه إلى الخارج انتشارا واسعا في سوريا خلال النزاع، الذي اندلع في العام 2011، ودعمت عائدات بيع هذه الأقراص طوال سنوات النزاع حكومة الرئيس المخلوع.

ومنذُ إطاحة الأسد، أعلنت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ضبط ملايين من أقراص الكبتاغون، لكنّ التهريب لم يتوقف، ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن ضبط كميات كبيرة من هذه الأقراص.

أخبار ذات علاقة الجيش اللبناني يضبط معملا لتصنيع الكبتاغون عند الحدود مع سوريا (صور)

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن السلطات ضبطت "جميع" معامل إنتاج أقراص الكبتاغون في البلاد.

وسبق للسلطات السورية الجديدة أن اتهمت ميليشيا حزب الله اللبنانية، التي كانت حليفة للأسد، بالانخراط أيضًا في عمليات التهريب عبر الحدود بين البلدين.