حماس تعلن مقتل فتح شريف أبو الأمين قائد الحركة في لبنان

أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، مقتل فتح شريف أبو الأمين قائد الحركة في لبنان وعضو قيادة الحركة بالخارج، إثر غارة جويّة استهدفت منزله بمخيّم البص في بيروت.

وقالت الحركة عبر حسابها على منصة "إكس": "ننعى الشهيد فتح شريف أبو الأمين قائد الحركة في لبنان وعضو قيادة الحركة بالخارج وزوجته وابنه وابنته إثر غارة جويّة استهدفتهم في منزلهم بمخيّم البص".

أخبار ذات علاقة من هو عماد عودة الذي اغتالته إسرائيل في بيروت؟

وفي سياق منفصل، نعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" كذلك محمد عبدالعال عضو مكتبها السياسي ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية فيها، وعبدالرحمن عبد العال أحد عناصر الجناح العسكري للجبهة في لبنان.

وأكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن قائدها عماد عودة، والقياديين عبد العال، "قتلوا إثر عملية اغتيال غادرة نفذتها طائرات الاحتلال الصهيوني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت".