بعد دخولها حيز التنفيذ.. هل تعبد القوانين الانتخابية طريق الاستحقاقات المؤجلة في ليبيا؟

مع فشل اجتماعات العاصمة المصرية، القاهرة، بين رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عاد ملف الانتخابات ليتصدر أجندة الشارع السياسي في ليبيا، خاصة بعد نشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية ما يعني أنها دخلت حيز التنفيذ.

والأسئلة التي يطرحها الشارع الليبي اليوم هي حول قدرة القوى السياسية على الوصول إلى توافق بشأن هذه القوانين يمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعثر إجراؤها في 24 ديسمبر / كانون الأول من العام 2021 بعد خلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة.

وقال رئيس حزب النداء الليبي، أكرم الفكحال: " من وجهة نظري مجرد نشر القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب في الجريدة الرسمية فإنها تصبح نافذة من الناحية القانونية.. أما من الناحية العملية فهناك مراحل ليتم هذا الاستحقاق.. تتلخص في تشكيل واعتماد حكومة جديدة معترف بها دوليا يكون لها العديد من المهام والواجبات وضمان للحقوق والواجبات".

و اضاف أنه من بين هذه المهام الواجبات وحدة اتخاذ القرار من الناحية الإجرائية وإيقاف العبث الحاصل لدى القوى الفاعلة المؤثرة على الأرض كلٌ حسب مصالحه، وأيضا تجفيف منابع تمويلها بشكل عبثي، وهى احد المشاكل الأساسية في عدم القدرة على إجراء وتنفيذ الانتخابات".