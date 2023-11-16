مستشار عباس: نتنياهو كان يوصل الأموال لغزة لضمان الهدوء وبقاء الانقسام

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان يوصل الأموال بنفسه لغزة لضمان الهدوء وبقاء الانقسام.

وأشار في حديثه لـ "إرم نيوز" إلى أن نتنياهو يعرف جيداً أن الضفة وغزة هما حجر الزاوية للدولة الفلسطينية المقبلة، وأن إسرائيل تواصل العمل من أجل تدمير فكرة الدولة الفلسطينية.

وأضاف أنه "لا مستقبل لقطاع غزة بدون الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، كما أنه لا مستقبل للضفة والقدس بدون غزة".

وشدد الهباش على أن "القيادة الفلسطينية لا تلتفت لأي حديث يتعلق بمستقبل غزة ومن سيحكمها بعد الحرب الإسرائيلية"، مبيناً أن القيادة تولي اهتماماً لوقف الحرب المتواصلة على سكان القطاع.

وأوضح الهباش، أن "القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة من أجل وقف شامل للحرب الإسرائيلية في القطاع، ولا تجري بحثاً بمسألة إدارته بعد الحرب"، مبيناً أن هذه الاتصالات تتم على أعلى المستويات ومع جميع قادة الدول.

وأضاف: "الحرب الإسرائيلية في غزة حرب إبادة حقيقية وتستهدف الوجود الفلسطيني بدءاً من غزة ووصولاً للضفة الغربية، والهدف الأساسي إجبار الفلسطينيين على القبول بالمخططات الإسرائيلية والرحيل عن الأرض".

واستكمل: "مستقبل الحكم في الأراضي الفلسطينية شأنه محسوم ولن ندخل في جدال عقيم حول هذا الملف، والأولوية الآن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والنجاح في معركة البقاء والحفاظ على وجود سكان غزة وإفشال مؤامرة التهجير".