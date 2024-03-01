فقدان 4 صيادين يمنيين في هجوم جوي قرب سفينة "روبيمار" الجانحة

فُقد 4 صيادين يمنيين، اليوم الخميس، في قصف جوي استهدف زورق صيد كان بالقرب من السفينة البريطانية "روبيمار" الجانحة قبالة السواحل اليمنية، في جنوب البحر الأحمر، طبقًا لمصادر يمنية.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن ضربتين جويتين بواسطة طائرة مسيّرة، لم تُعرف هويتها بعد، استهدفتا زورقًا يعود لصيادين يمنيين من أبناء مدينة المخا، الخاضعة للقوات الحكومية؛ ما أدى إلى فقدان 4 صيادين.

وأشارت المصادر، إلى أن قارب الصيد اقترب من السفينة البريطانية "روبيمار"، التي تعرّضت لهجوم من ميليشيا الحوثي، الأحد قبل الماضي، تسبب في إصابتها وجنوحها قرب مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر، قبل أن يتم استهدافه بغارتين جويتين متتاليتين؛ ما أدى إلى إغراقه وفقدان الصيادين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن صيادًا قُتل جراء الغارة التي استهدفت زورق الصيادين، فيما أصيب وفقد آخران، وسط تضارب المعلومات حول الجهة المنفّذة للضربة، إذ تشير معلومات إلى أن مسيّرة حوثية نفّذت الغارتين، فيما يتهم الحوثيون طيرانًا أمريكيًا بالواقعة.