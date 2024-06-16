سفينة تبلغ عن وقوع انفجارين قربها قبالة سواحل المخا اليمنية

أبلغت سفينة في البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن وقوع انفجارين بالقرب منها، على بعد 40 ميلاً بحرياً قبالة سواحل مدينة "المخا" اليمنية.

وذكرت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية"، التي كشفت عن الحادثة، أن السفينة وطاقمها بخير وأنها في طريقها إلى الميناء التالي.

وذكرت الهيئة، في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن السلطات تحقق في الأمر.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي، أن طاقم سفينة الشحن "إم/في فيربينا"، غادرها بعد أن عجز عن السيطرة على حريق شب على متنها إثر هجوم حوثي.