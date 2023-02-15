مجلس الأمن يمدّد العقوبات المفروضة على حوثيين لتسعة أشهر

مدّد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة تسعة أشهر، تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف مسؤولين في صفوف ميليشيات الحوثيين في اليمن.

ويمدد القرار، الذي تم تبنيه بالإجماع، العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا، حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2023.