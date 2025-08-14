من هو غسان نصرالله الذي اغتالته إسرائيل في لبنان؟

كشفت مصادر لبنانية، فجر اليوم الخميس، تفاصيل مثيرة حول هوية الشخصية التي اغتالتها إسرائيل بغارة جوية، على لبنان، مساء الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل مواطن لبناني في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة "حداثا" جنوبي لبنان.

وأوضحت المصادر أن الغارة وقعت خلال مرور السيارة المستهدفة على الطريق العام بين بلدتي "حداثا" و"حاريص"، مشيرة إلى أنه تم نقل الشخص المستهدف إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

مصادر صحفية وناشطون في لبنان تحدثوا عن أن المستهدف هو من قيادات ميليشيا "حزب الله" اللبناني ومن أبرز ممولي التنظيم.

وأكدت منصات ومواقع لبنانية أن المستهدف يدعى غسان نصرالله من بلدة "عيناتا"، في الستينيات من العمر، وهو مغترب لبناني مقيم في أفريقيا، منذ أكثر من 40 سنة، وزار لبنان مؤخراً.

وذكرت المصادر أن غسان نصرالله، الذي اغتيل قبل موعد سفره للخارج بساعات، شخصية مدنية وهو مهندس لديه أعمال في أفريقيا، كما أن أحد أبنائه من قتلى ميليشيا "حزب الله".

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً اغتيال غسان نصرالله أو تفاصيل العملية التي استهدفته حتى الآن، كما جرت العادة في كل استهداف.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، الأربعاء، أنه "منذ وقف إطلاق النار، تم القضاء على أكثر من 240 مخربًا وتنفيذ ما يقرب من 600 غارة جوية"، في لبنان.