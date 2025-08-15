مسلحون من فلول الأسد يهاجمون آلية للجيش السوري بريف اللاذقية

هاجم مسلحون تابعون لفلول نظام الرئيس المعزول بشار الأسد، اليوم الجمعة، آلية عسكرية تابعة للجيش السوري في ريف اللاذقية بمنطقة الساحل السوري، بحسب وزارة الدفاع.

وذكرت دائرة الإعلام والاتصال في الوزارة أن "مجموعات من فلول النظام البائد هاجمت آلية عسكرية تابعة للجيش قبل قليل في ريف اللاذقية دون وقوع خسائر بشرية".

وأوضح البيان أن "هجمات فلول النظام البائد تصاعدت خلال الساعات الـ 72 الماضية مستهدفة قوات الجيش في ريفي اللاذقية وطرطوس"، مؤكدة استمرارها في "حماية جميع مكونات الشعب السوري والحفاظ على السلم الأهلي ".

وحذرت وزارة الدفاع السورية "فلول النظام البائد من محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري"، مؤكدة "عدم التساهل مع أي استهداف يطال قوات الجيش أو المدنيين".