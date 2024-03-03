اليمن تتخذ إجراءات قانونية ضد ملاك السفينة "روبيمار"

قالت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، إنها ستتخذ إجراءات قانونية للضغط على ملاك السفينة "روبيمار" المحمّلة بمواد كيميائية خطيرة، والتي غرقت اليوم قبالة السواحل اليمنية، بالقرب من مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر.

وقال وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد، إن الإجراءات القانونية، التي ستقوم بها الوزارة عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية، ستكون عبر تفويض محام دولي، بهدف الضغط على ملاك السفينة؛ "للمساعدة في التخلص من الكارثة البحرية المترتبة على غرقها وحمولتها التي ستؤثر على الثروة السمكية في بلادنا".