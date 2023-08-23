بينهم 3 أسرى سابقين.. إسرائيل توسع اعتقالاتها للفلسطينيين في الضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 19 فلسطينيًّا بينهم 3 أسرى محررين ضمن حملة اعتقالات نفذها في بضع مدن بالضفة الغربية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم

وداهم الجيش مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، واعتقل 4 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم، كما تمَّ اعتقال فلسطيني أصيب بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة صيدا شمال طولكرم .