بينهم 3 أسرى سابقين.. إسرائيل توسع اعتقالاتها للفلسطينيين في الضفة
اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 19 فلسطينيًّا بينهم 3 أسرى محررين ضمن حملة اعتقالات نفذها في بضع مدن بالضفة الغربية.
واعتقل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم
وداهم الجيش مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، واعتقل 4 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم، كما تمَّ اعتقال فلسطيني أصيب بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة صيدا شمال طولكرم .
وفي مدينة جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين، كما اعتقلت قوات إسرائيلية 4 فلسطينيين من قرية تل شمال نابلس وفلسطينيًّا من قرية برقة.
وداهم الجيش الإسرائيلي بلدة ريما، شمال غرب رام الله، وحاصر منزلًا واعتقل فلسطينيًّا من داخل منزله.
ونفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات في قرى الخليل، واعتقل 4 فلسطينيين من بلدة يطا، وحلحول، ودورا، وبيت أمر شمال الخليل.