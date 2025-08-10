نتنياهو يناقش مع ترامب خطة احتلال غزة وإنهاء الحرب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو، ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، وأنه شكره في اتصال هاتفي على دعمه الثابت لتل أبيب منذ بداية الحرب.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس الأمريكي وناقشا خطة إسرائيل للسيطرة على غزة وعلى "ما تبقى من معاقل حماس"، وذلك لإنهاء الحرب بتأمين إطلاق الرهائن وهزيمة الحركة الفلسطينية، وفق قوله.

يذكر أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كشفوا في وقت سابق، أن ترامب، لا يعارض خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، لشن عملية عسكرية جديدة تهدف إلى احتلال كامل قطاع غزة.

ووفقًا لموقع "أكسيوس"، فإنه من المتوقع أن تستغرق العملية الجديدة، التي تستهدف مناطق إضافية في وسط غزة، عدة أشهر.

وهذه العملية بحسب التقرير الأمريكي ستؤدي إلى تهجير ما يقرب من مليون مدني فلسطيني، وستشمل تحركات لقوات الجيش الإسرائيلية في مناطق يُعتقد بوجود محتجزين فيها، مما قد يعرض حياتهم للخطر.

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يتعرض فيه نتنياهو لضغوط دولية هائلة لوقف القتال، بالإضافة إلى اعتراضات من كبار جنرالاته.

وأكد مسؤولان أمريكيان أن ترامب لن يتدخل في عملية صنع القرار الإسرائيلية بشأن العملية الجديدة.