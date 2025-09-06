فيديو حماس عن الرهينتين يفاقم قلق عائلات المختطفين في غزة

أعربت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزيين لدى حماس في قطاع غزة، عن قلق بالغ من احتمال نقلهم إلى مدينة غزة، بحسب ما ذكرت القناة 12 العبرية.

جاء ذلك بعد أن نشرت الحركة الفلسطينية مقطع فيديو للرهينتين غي جلبوع دلال وألون أوهل وهما داخل سيارة في مدينة غزة.

وأكدت العائلات أن الوثائق التي نشرتها حماس تشير إلى أن المختطفين جرى نقلهم من أماكن احتجازهم في القطاع إلى غزة في محاولة لعرقلة عملية الاحتلال.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه دار نقاش مؤخرًا، بين مسؤولين أمنيين وأهالي بعض المختطفين، حذّر فيه المسؤولون من أن خطوة احتلال المدينة "تشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم"، وهو ما أثار الرعب لدى بعض الأهالي.

وأوضت مصادر أمنية أن القرار على المستوى السياسي يتعارض مع موقف المستوى العسكري، مشيرة إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اعتبر الأمر أنه لا يخالف القانون، وبالتالي يتوجب تنفيذه.

وتزايد القلق أيضًا بعد تسجيل نشرته عنات إنجرست، والدة الجندي المختطف ماتان إنجرست، خلال حديثها مع ممثل عن الجيش الإسرائيلي، الذي أكد لها أن تجدد المناورة البرية في غزة يرفع منسوب الخطر على حياة المختطفين.

كما تشتكي عائلات المختطفين من غياب المعلومات، إذ يؤكد كثير منهم أنهم لم يتلقوا أي خبر عن أحبائهم منذ فترة طويلة ولا يعرفون أوضاعهم، وزاد القلق عقب مشاهدة أحدث الفيديوهات التي ظهر فيها المختطفون بحالة حرجة.