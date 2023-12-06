الأمم المتحدة تطالب إسرائيل تمكينها بالتحقيق في العنف الجنسي المفترض من حماس
تحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك عن "اتهامات خطيرة جدًا" بأعمال عنف جنسي ارتكبها عناصر من حركة حماس خلال هجوم، السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وطلب من إسرائيل السماح لفرقه بالتحقيق بهذا الأمر.
وقال تورك، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "هناك اتهامات خطيرة جدًا، ويجب التحقيق فيها، ويجب توثيق الوقائع بشكل صحيح، نحن نأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، لكن يجب التحقق بدقة مما إذا كانت عملاً متعمدًا ومعمّمًا ومنهجيًا، ولست في وضع يسمح لي بتأكيد ذلك".
وأكد أنه منذ أسابيع "طلب من السلطات الإسرائيلية نشر فريق لمراقبة وتوثيق والتحقيق في القضايا المتعلقة بالهجمات الرهيبة ضد الإسرائيليين، لقد كررت هذا النداء وآمل أن يتم الاستماع إليه، لكن حتى الآن لم أتلقَ أي ردٍ، وسنجد وسائل أخرى للتحدث إلى أي شخص يجب أن نتحدث معه".
وأفاد تورك بأن "الأشكال الفظيعة للعنف الجنسي يجب أن تكون موضع تحقيقات معمقة، وعلينا أن نحرص على إحقاق العدالة، وهذا واجبنا تجاه الضحايا".
أكاذيب لا أساس لها
بدورها، نفت حركة حماس بشكل قاطع الاتهامات بحصول عنف جنسي خلال هجمات، 7 تشرين الأول/أكتوبر، منددة في بيان بـ"الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية".
من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في "حالات" عنف جنسي تقول إن مقاتلي حماس ارتكبوها ضد نساء، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ووجود "شهود" على حوادث اغتصاب.
وتم جمع معلومات وأدلة على تلك الادعاءات من شهود ولقطات لكاميرات مراقبة، ومن التحقيق مع مسلحين فلسطينيين تم اعتقالهم في أعقاب الهجوم.
وخلال الأسبوع الماضي، قال مسؤول في الشرطة إنه تم حتى الآن جمع "أكثر من 1500 شهادة مثيرة للصدمة وقاسية".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اتّهم حماس، مرارًا، بارتكاب عنف جنسي خلال، هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، إن الرهائن الإسرائيليات المفرج عنهن أبلغن عن "حالات اعتداء جنسي واغتصاب وحشي".
من ناحيتها، وصفت مديرة منظمة اليونيسف كاثرين راسل "الروايات عن عنف جنسي ارتكبت، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، في إسرائيل" بأنها "مروعة"، مضيفة على منصة "إكس"، "يجب الاستماع إلى الناجيات ودعمهن ومعالجتهن. ويجب التحقيق بشكل كامل في تلك المزاعم، نحن ندين العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات".