الأمم المتحدة تطالب إسرائيل تمكينها بالتحقيق في العنف الجنسي المفترض من حماس

تحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك عن "اتهامات خطيرة جدًا" بأعمال عنف جنسي ارتكبها عناصر من حركة حماس خلال هجوم، السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وطلب من إسرائيل السماح لفرقه بالتحقيق بهذا الأمر.

وقال تورك، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "هناك اتهامات خطيرة جدًا، ويجب التحقيق فيها، ويجب توثيق الوقائع بشكل صحيح، نحن نأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، لكن يجب التحقق بدقة مما إذا كانت عملاً متعمدًا ومعمّمًا ومنهجيًا، ولست في وضع يسمح لي بتأكيد ذلك".

وأكد أنه منذ أسابيع "طلب من السلطات الإسرائيلية نشر فريق لمراقبة وتوثيق والتحقيق في القضايا المتعلقة بالهجمات الرهيبة ضد الإسرائيليين، لقد كررت هذا النداء وآمل أن يتم الاستماع إليه، لكن حتى الآن لم أتلقَ أي ردٍ، وسنجد وسائل أخرى للتحدث إلى أي شخص يجب أن نتحدث معه".

وأفاد تورك بأن "الأشكال الفظيعة للعنف الجنسي يجب أن تكون موضع تحقيقات معمقة، وعلينا أن نحرص على إحقاق العدالة، وهذا واجبنا تجاه الضحايا".

أكاذيب لا أساس لها

بدورها، نفت حركة حماس بشكل قاطع الاتهامات بحصول عنف جنسي خلال هجمات، 7 تشرين الأول/أكتوبر، منددة في بيان بـ"الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية".

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في "حالات" عنف جنسي تقول إن مقاتلي حماس ارتكبوها ضد نساء، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ووجود "شهود" على حوادث اغتصاب.