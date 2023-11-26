خروقات واتهامات.. هل ينجح الوسطاء في تمديد الهدنة الإنسانية في غزة؟

تمديد الهدنة

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني سهيل كيوان، أن "الخروقات التي سُجلت خلال اليومين الماضيين من الهدنة الإنسانية بغزة، لا يمكن أن تؤدي لفشلها أو تجدد القتال بين حماس وإسرائيل بالقطاع"، مرجحًا أن يتم تمديد الهدنة لأيام أخرى.

وقال كيوان لـ"إرم نيوز"، إن "الهدنة الحالية ستؤسس بالتأكيد لمفاوضات أكثر إيجابية بين حماس وإسرائيل، وستؤدي إلى هدنة جديدة وفق الشروط الحالية على أقل تقدير، وقد تكون بشروط أفضل".

وأضاف كيوان: "هذه الهدنة جاءت نتيجة جهود دولية وإقليمية استثنائية وضغوط غير مسبوقة على الجانبين، علاوة على أن الضمانة الأمريكية لها عامل مهم في نجاحها وتمديدها وفق اتفاق يرضي جميع الأطراف".

وأشار إلى أن "الخروقات التي سجلت من كلا الطرفين تم تجاوزها بنجاح من خلال الحوار المستمر للوسطاء مع حماس وإسرائيل، وهذا الأمر مؤشر قوي بشأن المضي في سيناريو تمديد الهدنة"، على حد تقديره.

ورجح أن "ينجح الوسطاء في تحسين الاتفاق الحالي بين حماس وإسرائيل، وأن يتم التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عن عدد أكبر من الرهائن في غزة مقابل عدد أكبر من الأسرى وزيادة في أعداد شاحنات المساعدات التي تصل لقطاع غزة وشمالها".

وأضاف كيوان أن "الهدنة الجارية حاليًّا كانت بالنسبة للولايات المتحدة والأطراف الأخرى خطوة أولية نحو إنهاء الحرب في غزة، وأعتقد أن تجاوب إسرائيل وحماس مع هذه الخطوة يأتي في إطار الرغبة بتحقيق الهدف ذاته".

واستطرد كيوان: "الحرب في غزة تقترب من نهايتها وأمامنا أيام أو أسابيع قليلة من أجل التوصل لصفقة شاملة بين إسرائيل وحماس"، مشددًا على أن هذه الصفقة ستكون في إطار خطوات تدريجية ينفذها كلا الجانبين.