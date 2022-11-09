استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني، جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت الصحة في بيان صحفي إن "الشاب رأفت علي عبد الله عيسة يبلغ من العمر 29 عاما، استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقها عليه غرب جنين".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإن الشاب "أصيب بعدة طلقات في قدميه، وقام الجيش الإسرائيلي باعتقاله، ونقله إلى معسكر سالم، ومن ثم تم تسليمه إلى إسعاف الهلال الأحمر، وجرى نقله الى مستشفى الرازي في جنين قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا".

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط إحدى طائراته المسيّرة خلال نشاط للجيش في مدينة نابلس شمال الضفة، الليلة الماضية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، "سقطت طائرة مسيرة تابعة للطيران الحربي الإسرائيلي، خلال نشاط عسكري في منطقة نابلس في الضفة الغربية"، دون أن يكشف عن طبيعة النشاط الذي كان يجريه.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية، أن الطائرة المسيرة التابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في منطقة قبر يوسف، شرق مدينة نابلس، لافتة إلى أنه لا يوجد خوف من تسريب المعلومات.