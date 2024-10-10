خبراء: تراجع "حزب الله" عن "ربط الجبهات" متأخر ووجوده صار على المحك

تباينت آراء المحللين بشأن ما إذا كان تنازل ميليشيا حزب الله عن شرط "هدنة غزة"، سينهي القتال الدائر في جنوب لبنان مع إسرائيل، وثمة من يرى أن إسرائيل ستصعد شروطها لتطال سلاح الحزب، بل حتى وجوده ذاته.

ويأتي ذلك في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتشي بـ "النصر"، على تدمير كل قدرات حزب الله، وانسحاب ميليشياته إلى ما وراء نهر الليطاني شمالًا.

وكان نائب أمين عام ميليشيا حزب الله، نعيم قاسم، قال في خطاب متلفز، الثلاثاء، إن "حزب الله يدعم جهود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

ولم يتطرق قاسم إلى شرط الهدنة في غزة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي أعلنته الميليشيا اللبنانية منذ اندلاع الاشتباكات على الحدود الشمالية لإسرائيل، عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، "إسنادًا للمقاومة في غزة".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول في الحكومة اللبنانية، قوله إن "قيادات ميليشيا حزب الله تخلت عن شرط تطبيق هدنة في قطاع غزة، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان".

سياق تاريخي

وباعتبار الميليشيا اللبنانية، الموالية لإيران، لاعبًا رئيسًا في المنطقة، فإن موقف حزب الله من وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، وتداعياته على الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، بمثابة عوامل حاسمة في تشكيل ديناميكيات الشرق الأوسط.

ويعود السياق التاريخي لتورط "حزب الله" في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى تشكيل الميليشيا، ردًّا على غزو إسرائيل للبنان في عام 1982.

وقبل اغتياله، أكد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، التزام الميليشيا بنصرة القضية الفلسطينية، واستمرارها في جبهة الإشغال على الحدود الشمالية لإسرائيل، لتخفيف الضغط العسكري الإسرائيلي في الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

غير أن اغتيال نصر الله، وكبار قيادات "حزب الله"، كان له كبير الأثر في تغيير موقف الميليشيا اللبنانية، لا سيما بعد القصف الإسرائيلي المكثف على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهداف مواقع صاروخية تابعة للميليشيا اللبنانية؛ ما أفقدها قدرتها على التحكم والسيطرة بزمام المعركة، ودفعها للعودة خطوة إلى الخلف.

تنازل متأخر

ويرى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، المحامي أمين بشير، أن تنازل "حزب الله" جاء متأخرًا، وهو الأمر الذي أكده الجانب الأمريكي، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد يكتفي بتطبيق القرار "1701"، الذي ينص على وقف الأعمال القتالية في جنوب لبنان، لا بل أصبحت شروطه أعلى، إذ يطالب بتطبيق القرار "1559"، المتعلق بتجريد كل الميليشيات في لبنان من سلاحها، وعلى رأسها حزب الله.

وأعرب أمين، لـ"إرم نيوز"، عن اعتقاده "أننا أصبحنا في مرحلة متجددة من القتال، ولم تعد القواعد القديمة هي السائدة"، لا سيما بعد الضربات الإسرائيلية القوية التي استهدفت ميليشيا حزب الله، أخيرًا.

وأضاف المحلل اللبناني، أن الجانب الإيراني، الداعم لحزب الله، لا يريد فصل مسار الحرب في جنوب لبنان عن "الهدنة في غزة"، وهو ما صرح به وزير خارجية إيران عباس عراقجي خلال زيارته إلى بيروت، كما أن نتنياهو لا يريد وقف القتال، بهدف فرض أمر واقع جديد على حدود إسرائيل الشمالية، عبر العمليات العسكرية، ليفاوض على أساسه.

وحول السيناريو المقبل، يعتقد أمين، أن نتنياهو هو الوحيد القادر على تحديد هذا السيناريو، باعتباره قائد العملية في الميدان، وإذا ما ظل يشعر بنشوة النصر، والتوغل أكثر في لبنان، لتحقيق مكاسب أكبر، فإنه لن يتوانى عن فعل ذلك.

وأشار إلى أن نشوة النصر الزائدة لدى نتنياهو، لا سيما بعد اغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، منحته جرعة زائدة وفائضًا من القوة للاستمرار بالقتال، بهدف فرض شروطه.

ولفت المحلل اللبناني، إلى أن نتنياهو اتخذ قراره بعدم بقاء أمن الدولة اليهودية تحت ضمانة أمريكا، لذلك يسعى إلى إزالة الخطر عن الشمال، مثلما أزال أو حدّ من خطر حركة حماس في قطاع غزة.

أهداف معلنة

من جانبه، يرى الخبير والمحلل العسكري، ضيف الدبوبي، أن وقف القتال بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، قابل للتطبيق، إذا ما فصل محور غزة عن محور العمليات في جنوب لبنان.

وأضاف الدبوبي، لـ"إرم نيوز"، أن "التغير في الموقف الإيراني، والخسائر التي شهدها "حزب الله" جراء الاغتيالات الإسرائيلية لكبار قادة الميليشيا، من شأنها أن تعزز فكرة وقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضح أن إسرائيل بدأت عملياتها العسكرية على جنوب لبنان لتحقيق ثلاثة أهداف معلنة، هي فصل محور غزة عن محور لبنان، وتراجع قوات ميليشيا حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وعودة سكان الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم.

وعلى ضوء تلك الأهداف، وفي ظل الخسائر التي لحقت بالجانب الإسرائيلي إثر المقاومة العنيفة على الحدود الشمالية، فإن من مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي قبول وقف إطلاق النار.

ورجّح المحلل العسكري أن يتم إبرام هدنة بين "حزب الله" وإسرائيل، برعاية فرنسية أمريكية، وتطبيق القرار "1701"، فيما سيتم إرجاء البحث بتطبيق القرار الأممي "1559"، إلى مرحلة لاحقة بعد وقف إطلاق النار، ليصار إلى التفاوض عليه ضمن إطار مبادرة دولية.

احتمالات "معقدة"

وفي ظل اختلاف وجهات النظر من التداعيات المستقبلية لموقف "حزب الله" بشأن شرط الهدنة في غزة، يرى المحللون، أن احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية دائمة، "معقدة"، في ظل توسع الصراع الإسرائيلي مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية المختلفة من جهة، ومع الميليشيات الإيرانية في كل من العراق واليمن، إضافة إلى الجبهة السورية من جهة أخرى.

يشار إلى أن أنصار "حزب الله" ينظرون إلى الميليشيا على أنها داعمة رئيسة للقضية الفلسطينية، فيما تواجه النقد، كونها تؤجج العنف وتزعزع استقرار المنطقة، خدمة لمصالح إيران، ولو على حساب مصالح الدولة اللبنانية.