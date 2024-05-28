خبراء: المدنيون يدفعون ثمن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

قال خبراء في القانون والسياسة الدولية، إن استمرار تجاهل الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي والضغوطات الداعية إلى وقف هجماته على قطاع غزة يؤدي إلى مقتل العشرات من المدنيين "غير المتورطين" في الصراع.

وكان قصف خيام للنازحين غربي مدينة رفح، الأحد، أوقع نحو 45 قتيلًا، وعشرات المصابين، مع استمرار العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في مناطق متفرقة من القطاع.

وعقب "مجزرة رفح" صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بأنها كانت وفق معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود عناصر مهمة من حركة حماس، وأصرّ على أن عملية الاستهداف كانت وفق معايير القانون الدولي.

وبحسب تقارير أممية صدرت في أوقات مختلفة خلال الحرب المستمرة على غزة فإن لـ "غير المتورطين" نصيب الأسد في إحصائيات القتلى والجرحى وكذلك بين المفقودين الذين يقدر عددهم حتى اللحظة بقرابة 13 ألف مفقود، منهم نحو 6 آلاف طفل.