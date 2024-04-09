إسرائيل.. تعيين ضابط أقيل بفضيحة جنسية لقيادة التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

تشهد وسائل الإعلام ومنصات التواصل في إسرائيل ضجة كبيرة، في أعقاب تعيين ضابط استخبارات أقيل بفضيحة جنسية على رأس طاقم تحقيق في إخفاقات الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الاثنين، إن "ضابط استخبارات برتبة عقيد، يُرمَز له بحرف (أ)، أصبح على رأس طاقم داخلي تشكل لفحص إخفاقات ذراع الاستخبارات في الجبهة الجنوبية، إبان هجوم حماس".

وأكدت أن "(أ) أُقيل في الشهور الأخيرة بعد أن تبين إقامته علاقة مع مجندة تعمل تحت قيادته، وأنه شخصيًا كان جزءا أساسيا من إخفاقات 7 أكتوبر".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "(أ) يعد أحد المسؤولين الأساسيين عن الإخفاق الاستخباري في 7 أكتوبر"، وتساءلت: "كيف يمكن أن يشارك بنفسه في التحقيقات بهذا الإخفاق".

بدورها، أوضحت قناة "الأخبار 12" أن "رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي أصدر، الشهر الماضي، أمرًا بالتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر".

القناة توجهت للناطق باسم الجيش لمعرفة الملابسات، فأخبرها أن "العقيد (أ) لديه الكثير من المعلومات التنظيمية التي يمكنها أن تقود إلى نتائج جيدة".

وتابع أن "العلاقة التي أقامها (أ) مع المجندة كانت بموافقتها، ومن ثم لم يخضع للتحقيقات داخل الشرطة العسكرية".

إلا أن قرارًا صدر بإقالته من منصبه الرفيع، وهو ضابط الاستخبارات الأول للجهة الجنوبية بأسرها.

وكشفت القناة العبرية أن العلاقة غير المشروعة مع المجندة بدأت عقب اندلاع الحرب، وتوقفت بعدها بفترة وجيزة.