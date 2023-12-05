الجيش الإسرائيلي: نخوض أشرس معاركنا في غزة منذ بدء العملية البرية
قال قائد كبير في الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة.
وقال قائد القيادة الجنوبية للجيش الجنرال يارون فينكلمان، "إننا اليوم في أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية".
أكد الجيش الإسرائيلي أنه يخوض اشتباكات في "قلب منطقة خان يونس" وذلك بعد إعلانه توسيع عملياته البرية إثر فشل مفاوضات تمديد الهدنة التي استمرت لسبعة أيام.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن موجودون ... في قلب منطقة خانيونس، نشهد أكثر الأيام كثافة منذ بدء المناورة البرية من حيث عدد المخربين القتلى، وعدد الاشتباكات وإطلاق النيران برًا وجوًا".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 80 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.
وقتل خمسة جنود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما رفع حصيلة الجنود القتلى إلى 80 منذ بدء العملية البرية التي أطلقت بعد نحو أسبوعين من الهجوم المباغت الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في جنوب إسرائيل والذي خلف 1200 قتيل معظمهم من المدنيين وفقًا للسلطات الإسرائيلية.