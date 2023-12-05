الجيش الإسرائيلي: نخوض أشرس معاركنا في غزة منذ بدء العملية البرية

قال قائد كبير في الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة.

وقال قائد القيادة الجنوبية للجيش الجنرال يارون فينكلمان، "إننا اليوم في أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية".

أكد الجيش الإسرائيلي أنه يخوض اشتباكات في "قلب منطقة خان يونس" وذلك بعد إعلانه توسيع عملياته البرية إثر فشل مفاوضات تمديد الهدنة التي استمرت لسبعة أيام.