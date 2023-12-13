الشهر الثالث للحرب.. جنوب لبنان الملتهب بانتظار التسويات

تدخل الحرب على جبهة جنوب لبنان شهرها الثالث، دون أن يتضح بعد متى تضع أوزارها، ويكرر مسؤولون إسرائيليون الحديث عن تسوية قريبة ستنتهي إليها هذه الحرب، على قاعدة إبعاد مقاتلي "حزب الله" عن المنطقة الحدودية، ودون ذلك "الحرب الكبرى"، ويتزامن هذا الكلام مع ارتفاع حدة التهديد بتسوية لبنان وبيروت بالأرض.

من جانبها تعتبر ميليشيا "حزب الله" أن إسرائيل ليست في موقع فرض الشروط على لبنان، فهي لم تحقق وبعد شهرين من الحرب الدائرة أي نصر يجيز لها وضع الشروط، ويؤكد أن التهدئة على جبهة الجنوب ترتبط بوقف الحرب على غزة، وأن الميدان هو الذي يتحكم بالمسار العام للحرب.

وقد سجل الميدان الجنوبي في الأيام الأخيرة مؤشرات على جانب من الخطورة، تمثلت بالغارة الجوية الإسرائيلية على جبل الريحان في منطقة جزين، الذي يبعد نحو 16 كلم عن الحدود، ويقع إلى الشمال من منطقة الليطاني.

وضمن تلك المؤشرات تأتي الغارة على بلدة عيترون في القطاع الأوسط التي دمرت حياً بأكمله وأسفرت عن جرح 4 مدنيين، بما يذكر بحرب تموز عام 2006، وأيضا عرض النموذج الذي تستخدمه إسرائيل في غزة على أرض الجنوب.

وعلى الجانب الآخر وصلت الصواريخ من لبنان إلى مسافات تعدت الخمسة كيلومترات في أحيان كثيرة وبلغت مستوطنات في عمق الشمال الإسرائيلي.

وطالما بقيت هذه الجبهة محكومة بعرف قواعد الاشتباك، إلا أن تلك القواعد عملياً فضفاضة، وحسب الرسائل التي ينوي الجانبان إيصالها، وقد بقيت ولأمد غير بعيد، تعكس رغبة غير معلنة، لدى الطرفين بعدم الدخول في حرب واسعة وشاملة.