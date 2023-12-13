الشهر الثالث للحرب.. جنوب لبنان الملتهب بانتظار التسويات
تدخل الحرب على جبهة جنوب لبنان شهرها الثالث، دون أن يتضح بعد متى تضع أوزارها، ويكرر مسؤولون إسرائيليون الحديث عن تسوية قريبة ستنتهي إليها هذه الحرب، على قاعدة إبعاد مقاتلي "حزب الله" عن المنطقة الحدودية، ودون ذلك "الحرب الكبرى"، ويتزامن هذا الكلام مع ارتفاع حدة التهديد بتسوية لبنان وبيروت بالأرض.
من جانبها تعتبر ميليشيا "حزب الله" أن إسرائيل ليست في موقع فرض الشروط على لبنان، فهي لم تحقق وبعد شهرين من الحرب الدائرة أي نصر يجيز لها وضع الشروط، ويؤكد أن التهدئة على جبهة الجنوب ترتبط بوقف الحرب على غزة، وأن الميدان هو الذي يتحكم بالمسار العام للحرب.
وقد سجل الميدان الجنوبي في الأيام الأخيرة مؤشرات على جانب من الخطورة، تمثلت بالغارة الجوية الإسرائيلية على جبل الريحان في منطقة جزين، الذي يبعد نحو 16 كلم عن الحدود، ويقع إلى الشمال من منطقة الليطاني.
وضمن تلك المؤشرات تأتي الغارة على بلدة عيترون في القطاع الأوسط التي دمرت حياً بأكمله وأسفرت عن جرح 4 مدنيين، بما يذكر بحرب تموز عام 2006، وأيضا عرض النموذج الذي تستخدمه إسرائيل في غزة على أرض الجنوب.
وعلى الجانب الآخر وصلت الصواريخ من لبنان إلى مسافات تعدت الخمسة كيلومترات في أحيان كثيرة وبلغت مستوطنات في عمق الشمال الإسرائيلي.
وطالما بقيت هذه الجبهة محكومة بعرف قواعد الاشتباك، إلا أن تلك القواعد عملياً فضفاضة، وحسب الرسائل التي ينوي الجانبان إيصالها، وقد بقيت ولأمد غير بعيد، تعكس رغبة غير معلنة، لدى الطرفين بعدم الدخول في حرب واسعة وشاملة.
افتتح حزب الله جبهة الجنوب في الثامن من أكتوبر الماضي، وأعلن بذلك أنه ليس على الحياد عما يجري في غزة.
أولى استهدافاته كانت المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، لتتدرج العمليات تباعاً وتطال المواقع والمستوطنات على الجانب الآخر من الحدود.
وهذه الجبهة بحسب حزب الله تهدف إلى مساندة غزة، ومنع كسر حماس، كما تهدف إلى إشغال الجيش الإسرائيلي في الشمال، للتخفيف من الدفع بالعتاد العسكري والبشري إلى الجبهة في غزة.
وتمتد جبهة القتال بين حزب الله وإسرائيل على مساحة 120 كلم، على طول الحدود من الناقورة الساحلية غربا إلى مزارع شبعا شرقاً.
وتتوزع الحدود الجنوبية على 3 قطاعات، وفق إحداثيات وضعها الجيش اللبناني قبل عام 1975 بحسب ما أفاد خبير عسكري لـ "إرم نيوز".
وهذه القطاعات هي الغربي والأوسط والشرقي، وتقع إلى الجنوب من نهر الليطاني ويشملها القرار الدولي 1701.
يضم القطاع الغربي، قرى وبلدات ساحلية أو مطلة على الجهة الغربية تقع غالبيتها ضمن قضاء صور.
ويشمل القطاع الأوسط القرى والبلدات ما بين القطاعين الغربي والشرقي، وتتبع بغالبيتها لقضاء بنت جبيل.
ويمتد القطاع الشرقي من مرجعيون إلى حاصبيا حتى حدود البقاع الغربي ويشمل تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وقرية الغجر، التي يقع جزؤها الشمالي في خراج بلدة الماري اللبنانية.
تركزت استهدافات حزب الله على مدى شهرين من الحرب على سائر المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المقابلة للحدود اللبنانية، الذي يقع بعضها على بعد أمتار عن البلدات اللبنانية، كما هي الحال في بلدات كفركلا ومستعمرة المطلة، والعديسة ومستعمرة مسكافعام، وحولا وموقع العباد.
وتصل هذه الاستهدافات في بعض الأحيان إلى أعماق مختلفة، وبلغت على سبيل المثال كريات شمونة التي تبعد 10 كلم من الحدود مع لبنان وإلى عكا التي تبعد 21 كلم، وصفد على بعد 29 كلم.
وهذه الأعماق وصلت إليها عمليات تتبناها في العادة الفصائل الفلسطينية، لا سيما كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيما لم تتبن أية جهة المسؤولية عن عدد من العمليات التي طالت عمق أراضي الـ 48، وبينها إطلاق الصواريخ في 12 من الشهر الحالي على عكا.
وكانت دائرة القوى المشاركة على جبهة الجنوب توسعت وانضم إليها تباعاً سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وقوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية، وانضم أخيراً الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وتستخدم الفصائل الفلسطينية غالباً صواريخ الكاتيوشا، فيما أدخل حزب الله أسلحة جديدة في عملياته، أبرزها المسيّرات الانقضاضية الهجومية وصواريخ بركان التي يزن الواحد منها بين 300 إلى 500 كلغ.
يقابل ذلك استخدام إسرائيل صواريخ مدمرة في غاراتها على البلدات اللبنانية، لا سيما في الغارة على بلدة عيترون، حيث دمرت غارة جوية حياً بأكمله، وفي استهدافها هذا الشهر لبلدة كونين.
كما استخدم الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في قصفه لمحيط القرى والأحياء السكنية، ما ألحق أضرار جسيمة بالثروة الزراعية والحرجية وبالتربة.
وعلى صعيد الخسائر البشرية، أسفرت الحرب على جبهة الجنوب منذ اندلاعها في الثامن من أكتوبر الماضي عن مقتل نحو 120 شخصاً.
ووفق إحصاءات غير رسمية وغير نهائية، قتل نحو 86 من مقاتلي حزب الله، سقط عدد منهم في غارات إسرائيلية على سوريا.
كما قتل 17 مدنياً بينهم أطفال وصحفيون، إضافة إلى عسكري في الجيش اللبناني، قتل في قصف إسرائيلي على مركز للجيش في العديسة مقابل مستوطنة مسكافعام الإسرائيلية.
أدت الأعمال العسكرية المتواصلة إلى حركة نزوح على جانبي الحدود، وبلغت اعداد النازحين من البلدات المحاذية للشريط الحدودي على الجهة اللبنانية نحو 20 ألفاً لجأوا إلى مراكز إيواء مستحدثة في منطقة صور.
قابل ذلك أعداد مماثلة، استقرت عند أقارب وأصدقاء، أو استأجرت منازل بأسعار مرتفعة، وتوزعت في مناطق الجنوب الأخرى البعيدة نسبيا عن الحدود، أو قصدت بيروت ومناطق الشوف والمتن المجاورة للعاصمة.
على الجانب الإسرائيلي يردد المسؤولون أنه تم إجلاء نحو 70 ألف مستوطن من الشمال باتجاه العمق الإسرائيلي، حيث تتكفل السلطات الإسرائيلية بإقامتهم.
وتتركز مهمة الوفود الدولية وآخرها الوفد الفرنسي إلى بيروت على تسوية، تطرح فيها إسرائيل إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود في جنوب لبنان، لصالح إعادة المستوطنين إلى الشمال