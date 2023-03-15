البرهان: السودان سيمتلك "قوة ضاربة" من الطيران المسيّر
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن البلاد سيكون لديها "قوة ضاربة" من الطيران المسير، قادرة على حسم أي تهديد داخلي أو خارجي.
وشهد البرهان بمنطقة المرخيات العسكرية شمال العاصمة الخرطوم، اليوم، ختام فعاليات تمرين "عزم الرجال" الذي نفذه دارِسو دورَتَي القوات الخاصة والطيران المسير.
وأشاد "بالمستوى المتطور الذي وصل إليه المتخرجون، وتعهد بمواصلة مسيرة تطوير ورفع قدرات القوات المسلحة بما يؤهلها لمجابهة أي مهددات بكفاءة واقتدار".
وتمرين "عزم الرجال" هو تمرين لعملية افتراضية تنفذها مجموعات خاصة عالية التدريب تسندها المسيرات ضد عناصر إرهابية وتخريبية.
ويمر السودان بتجربة انتقال هشة منذ قرارات البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بحل الحكومة وفرض حالة الطوارىء.
ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.