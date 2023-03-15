البرهان: السودان سيمتلك "قوة ضاربة" من الطيران المسيّر

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن البلاد سيكون لديها "قوة ضاربة" من الطيران المسير، قادرة على حسم أي تهديد داخلي أو خارجي.

وشهد البرهان بمنطقة المرخيات العسكرية شمال العاصمة الخرطوم، اليوم، ختام فعاليات تمرين "عزم الرجال" الذي نفذه دارِسو دورَتَي القوات الخاصة والطيران المسير.

وأشاد "بالمستوى المتطور الذي وصل إليه المتخرجون، وتعهد بمواصلة مسيرة تطوير ورفع قدرات القوات المسلحة بما يؤهلها لمجابهة أي مهددات بكفاءة واقتدار".