قوات الدعم السريع تعلق على توقف محادثات جدة

كشفت قوات الدعم السريع بالسودان في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، عما قالت إنها ملابسات توقف المحادثات بينها والجيش في منبر جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان وفد الجيش السوداني قد وصل الأربعاء إلى مدينة بورتسودان، عائدا من مدينة جدة السعودية بعد نحو ثلاثة شهور من المباحثات مع قوات الدعم السريع بوساطة سعودية أمريكية.

وقالت قوات الدعم السريع إن "تعنت وفد الجيش وإصراره على فك الحصار عن قياداته في القيادة العامة، وإدخال الإمدادات الغذائية والوقود والدواء لهم، أعاق التوقيع على اتفاق".

وفندت ما ورد في بيان للجيش حول أسباب توقف المحادثات، وقالت إن "وفد الجيش كان منقسماً ومتنافراً حيث يمثل كل عضو جهة بعينها وينطلق كل فرد فيه من موقف مختلف عن الآخر" مشيرة إلى أنه "متحكم فيه من قبل قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل".

وذكر البيان أن وفد الجيش "لم يستغل تواجده في جدة، لتسهيل انسياب المساعدات الانسانية؛ بل سعى لاستخدامها سياسياً بهدف معاقبة المتضررين في دارفور وكردفان والنيل الابيض والنيل الأزرق والخرطوم.

وأشارت قوات الدعم السريع إلى عدم صحة ما صدر عن وفد الجيش بخصوص أن المباحثات كانت غير مباشرة، قائلة إنهم "انخرطوا في مباحثات مباشرة وبحضور الوساطة السعودية.

وكان الجيش السوداني قد قال في وقت سابق اليوم الخميس إن وفده "تباحث حول مسودة لوقف العدائيات، واكتمل التوافق فيها على كثير من النقاط، إلا أن الخلاف حول بعض النقاط الجوهرية أدى إلى عدم التوصل لاتفاق".

ومن بين نقاط الخلاف حسب بيان الجيش "إخلاء قوات الدعم السريع لمنازل المواطنين بكافة مناطق العاصمة، وإخلاء مرافق الخدمات والمستشفيات والطرق".