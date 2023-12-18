السيسي رئيسًا لمصر لولاية جديدة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.

ووفق الهيئة حصل السيسي على 89.6 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن نسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد بلغت 66.8 بالمئة.

وجرت الانتخابات على مدار ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر، وشهدت جهدا هائلا لحشد الناخبين من أجل تسجيل إقبال يتجاوز نسبة 41 بالمئة المسجلة في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2018.