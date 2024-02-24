علماء: التصعيد الإسرائيلي سيقتل 85 ألفًا آخرين من سكان غزة

توقع علماء أن يؤدي تصعيد القصف الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 85 ألف فلسطيني في القطاع خلال الأشهر الستة المقبلة، وفق موقع "كومون دريمز" الأمريكي.

وقال الموقع إن هذه التوقعات، إن حدثت، سترفع إجمالي عدد القتلى في غزة إلى أكثر من 114 ألف قتيل، أو حوالي 5% من سكان القطاع، في أقل من عام.

وكان باحثون في جامعة جونز هوبكنز وكلية لندن للصحة والطب الإستوائي قد أكملوا وضع نماذج لتقرير بعنوان "الأزمة في غزة: توقعات الأثر الصحي المبنية على السيناريوهات"، في محاولة لوضع التكلفة البشرية للهجوم الإسرائيلي على غزة، أمام الناس وعلى مكاتب صناع القرار، وفق الموقع.

ولفت إلى أن الباحثين وضعوا تقديرات للوفيات الزائدة المتوقعة - تلك التي تزيد عما كان متوقعًا قبل الحرب - استنادًا إلى البيانات الصحية المتوفرة في غزة قبل أن تبدأ إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في تشرين الأول/أكتوبر، والبيانات التي تم جمعها خلال أكثر من أربعة أشهر من القتال.

وأكد الموقع أن الوفيات المحتملة لـ 85 ألف شخص إضافي في الأشهر الستة المقبلة، تمثل أسوأ السيناريوهات الثلاثة المحتملة التي صاغها الباحثون.

وتوقع الباحثون مقتل 58260 فلسطينيًّا خلال الأشهر الستة المقبلة، إذا استمرت عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات البرية الأخرى بالوتيرة الحالية.