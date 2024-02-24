علماء: التصعيد الإسرائيلي سيقتل 85 ألفًا آخرين من سكان غزة
توقع علماء أن يؤدي تصعيد القصف الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 85 ألف فلسطيني في القطاع خلال الأشهر الستة المقبلة، وفق موقع "كومون دريمز" الأمريكي.
وقال الموقع إن هذه التوقعات، إن حدثت، سترفع إجمالي عدد القتلى في غزة إلى أكثر من 114 ألف قتيل، أو حوالي 5% من سكان القطاع، في أقل من عام.
وكان باحثون في جامعة جونز هوبكنز وكلية لندن للصحة والطب الإستوائي قد أكملوا وضع نماذج لتقرير بعنوان "الأزمة في غزة: توقعات الأثر الصحي المبنية على السيناريوهات"، في محاولة لوضع التكلفة البشرية للهجوم الإسرائيلي على غزة، أمام الناس وعلى مكاتب صناع القرار، وفق الموقع.
ولفت إلى أن الباحثين وضعوا تقديرات للوفيات الزائدة المتوقعة - تلك التي تزيد عما كان متوقعًا قبل الحرب - استنادًا إلى البيانات الصحية المتوفرة في غزة قبل أن تبدأ إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في تشرين الأول/أكتوبر، والبيانات التي تم جمعها خلال أكثر من أربعة أشهر من القتال.
وأكد الموقع أن الوفيات المحتملة لـ 85 ألف شخص إضافي في الأشهر الستة المقبلة، تمثل أسوأ السيناريوهات الثلاثة المحتملة التي صاغها الباحثون.
وتوقع الباحثون مقتل 58260 فلسطينيًّا خلال الأشهر الستة المقبلة، إذا استمرت عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات البرية الأخرى بالوتيرة الحالية.
وتأخذ هذه الدراسة في الاعتبار الوفيات الناجمة عن الإصابات البالغة، وكذلك الأمراض المعدية، والأزمات الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة، والأمراض التي فقد المرضى إمكانية الحصول على العلاج منها، مثل أمراض الكلى أو السرطان، وفق الموقع.
وتابع: "مع أن أسرة واحدة من كل 4 أسر في غزة تواجه الآن مستويات "كارثية" من الجوع، فقد تم تسمية "الحالة التغذوية" كعامل خطر في الدراسة، لكن الباحثين لم يدرجوا المجاعة كسبب محتمل للوفيات الزائدة".
وفي حال تفشي مرض معدٍ مثل الكوليرا، وهو ما حذر خبراء الصحة العامة من إمكانية حدوثه بسبب الحصار شبه الكامل الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية ونقص المياه الصالحة للشرب، يمكن أن يموت 66,720 شخصًا في غزة إذا استمر المستوى الحالي من العنف، بحسب الموقع.
ونقل عن الدراسة قولها: "حتى في أفضل السيناريوهات لوقف إطلاق النار، سيستمر حدوث الآلاف من الوفيات الزائدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الوقت الذي سيستغرقه تحسين الظروف المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والمأوى، والحد من سوء التغذية، واستعادة خدمات الرعاية الصحية العاملة في غزة".
وفي حال تم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، توقع الباحثون حدوث ما لا يقل عن 6500 حالة وفاة إضافية، حيث من المتوقع أن يموت الناس متأثرين بإصابات سابقة، أو يقتلون بسبب ذخائر غير منفجرة، على حد ما أورده الموقع.
وقال "كومون دريمز"، إنه لا يزال من المتوقع وفاة الأطفال والنساء أثناء الولادة وبعدها بفترة قصيرة، حيث أصبحت الرعاية المعقدة غير متاحة للكثيرين بسبب انهيار نظام الرعاية الصحية، ويمكن أن يموت الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بسبب انخفاض قدرتهم على مكافحة العدوى، مثل الالتهاب الرئوي.
وأشار إلى توقع العلماء أن يموت 11.580 شخصًا في غزة من الآن وحتى أغسطس/ آب المقبل، إذا بدأ وقف إطلاق النار، ولكن حدث تفشي لمرض مثل الكوليرا أو شلل الأطفال أو التهاب السحايا.
ونقل الموقع تصريحات أستاذ علم الأوبئة والصحة الدولية في كلية لندن للصحة والطب الإستوائي، فرانشيسكو تشيتشي، لصحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء الماضي، قال فيها: "إن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بتطور عدد القتلى في غزة".