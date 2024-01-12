غوتيريش يدعو إلى تجنّب "التصعيد" في البحر الأحمر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى "عدم التصعيد"، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة لمليشيا الحوثي في اليمن.

ووفق الناطق باسم غوتيرش، فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف المعنية إلى عدم تصعيد الوضع بشكل أكبر؛ من أجل السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة".

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام يؤكد مجددا أن الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر غير مقبولة، وتعرّض سلامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية للخطر، ولها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والإنساني في العالم أجمع".