"هآرتس": نتنياهو يهرب من فشله إلى "حصار أبدي" على غزة

مع إعلان إسرائيل بدء المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" الواسعة للسيطرة على مدينة غزة، قال تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يسعى لأن يظل القطاع "تحت حصار أبدي".

واعتبرت الصحيفة العبرية أن نتنياهو الذي بات يقرّ علنًا بأن إسرائيل "في عزلة"، أصبح يضفي هالة أيديولوجية على "فشله الدبلوماسي والأمني" في إشارة إلى فرض الهيمنة بالقوة العسكرية كما كانت "إسبارطة" الإغريقية قوة إمبراطورية فرضت هيمنتها عبر الحروب.

واعتبرت "هآرتس" أن "عزلة إسرائيل" ليست بسبب "حملات دولية مشبوهة" أو "أعمال متطرفة في أوروبا الغربية" كما يزعم نتنياهو في خطابه، بل هي نتيجة سياسات حكومته.

وقالت الصحيفة العبرية "بدلًا من الاستماع إلى تحذيرات شركاء إسرائيل ورسالة المجتمع الدولي الواضحة، من ضرورة إعادة الرهائن، ووقف تدمير غزة، إلى تعزيز الحل الدبلوماسي، يدعو نتنياهو إلى العيش تحت حصار أبدي".

كما رأت أن نتنياهو بدلًا من أن يحاول تهدئة الرأي العام والتعهد ببذل قصارى جهده لإنهاء العزلة الدبلوماسية، ألمح إلى تهديدات جديدة وغامضة، مشيرة إلى قوله: "حتى عندما تُسقط قوة معينة.. تطفو قوى أخرى على السطح".

ولا تقتصر العزلة على العالم الخارجي، بحسب "هآرتس"، مشيرة إلى أن إصرار نتنياهو على توسيع نطاق المناورة البرية في غزة، خلافًا لمواقف رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي وكبار مسؤولي المؤسسة الدفاعية، يكشف عن عمق الخلاف.

ويُحذّر الجيش من أن التوغل في عمق غزة سيُعرّض حياة الرهائن للخطر، ويُورّط إسرائيل في معركة لا نهاية لها ضد جماعات مسلحة، فيما يُصرّ رئيس الوزراء على "تسريع العملية" التي ستكون نتائجها "غير مضمونة"، وفق تعبير الصحيفة العبرية.

وتستغرب "هآرتس" نقلًا عن مصادر عسكرية أن الجيش لم يحدد هدفًا واضحًا من المرحلة الثانية لعملية "عربات جدعون"، مضيفة أنه "لا يُمكن المبالغة في خطورة هذا الخلاف مع العالم والجيش على حد سواء".

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي ينشر تحذيرا عاجلا لإخلاء ميناء الحديدة

وخلُصت الصحيفة إلى أن "إسبارطة ليست نموذجًا يُحتذى به لدولة تُعنى بالحياة"، وأن من يُريد تحويل إسرائيل إلى إسبارطة فهو "يقودها إلى كارثة".

وأضافت "بدلًا من هدم أسوار الغيتو، على إسرائيل أن تفعل العكس، عليها أن توقع اتفاقية رهائن، وأن توقف الحرب، وتوافق على شراكة إقليمية، وتصغي إلى العالم، وتقبل استعداده ليكون ضامنًا لما بعد الحرب في غزة".