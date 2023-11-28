جنوب لبنان.. ما قصة استوديو الصحفيين رقم 9؟

يختبر المراسلون خلال تغطياتهم ولا سيما الحربية والخطرة منها، مشاعر ومواقف كثيرة، تخبو فيها أجواء المنافسة، لصالح أجواء أخرى، تسودها الشراكة في المهنة وفي النجاة والمصير الواحد.

منذ اندلاع المواجهات على جبهة جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعايش المراسلون والصحفيون الخطر والاستهداف، وقد أدى إلى مقتل الصحافيين عصام عبدالله وفرح عمر وربيع معماري في مواقع التغطية، وإلى جرح عدد آخر، من قِبل الجيش.

وفي أوقات الخطر هذه تبحث الطواقم الصحفية عن أماكن مفتوحة ونقاط مشرفة للتغطية، أو (استوديوهات). تعتقد أنها أكثر أمانًا لبث تقاريرها وتعليقاتها المباشرة.

ومرت مجموعات من الصحفيين المكلفة بتغطية الأحداث في القطاع الشرقي لغاية تاريخه بأربعة استوديوهات قبل أن تستقر في استوديو رقم 9.

استوديو رقم 9

توضح المراسلة والمذيعة في المؤسسة اللبنانية للإرسال "إل بي سي آي" بترا أبو حيدر أن الفكرة تعود للمصور أيمن المولى، الذي عمل على تنظيف بقعة أرض تقع بين بلدة القليعة وجديدة مرجعيون من الأشواك والأعشاب اليابسة، وجهزها لتكون نقطة تغطية للمراسلين، لإطلالتها الواسعة على مستعمرة المطلة من جهة، وعلى باقي مناطق القطاع الشرقي وصولًا إلى كفرشوبا وشبعا.