إخماد حريق التهم أحد أقدم أسواق أربيل في كردستان العراق
أخمدت فرق الدفاع المدني في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ليل الأربعاء/الخميس، حريقاً ضخماً اندلع في سوق "شيخ الله"، أحد أقدم وأشهر الأسواق الشعبية في المدينة.
والتهمت ألسنة اللهب عشرات المحال التجارية و"بسطات" للباعة المتجولين، مخلفة أضراراً مادية جسيمة، فيما لم تسجل أي إصابات بشرية، بحسب الدفاع المدني.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، المقدم سركوت كارش، لوسائل إعلام محلية، إنهم "أرسلوا 5 فرق للسيطرة على الحريق الذي دمر عدداً من المحال التجارية".
وسُمع دوي انفجارات صغيرة قد تكون ناجمة عن أجهزة ولوازم كهربائية داخل المحال التي التهمتها النيران، على ما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقع سوق "شيخ الله" في قلب مدينة أربيل بجوار قلعتها التاريخية، وهو أحد أقدم أسواق المدينة، ويعد شرياناً حيوياً يضم مئات المحال التجارية التي تعرض فيها كافة مستلزمات الحياة اليومية.