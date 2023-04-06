إخماد حريق التهم أحد أقدم أسواق أربيل في كردستان العراق

أخمدت فرق الدفاع المدني في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ليل الأربعاء/الخميس، حريقاً ضخماً اندلع في سوق "شيخ الله"، أحد أقدم وأشهر الأسواق الشعبية في المدينة.

والتهمت ألسنة اللهب عشرات المحال التجارية و"بسطات" للباعة المتجولين، مخلفة أضراراً مادية جسيمة، فيما لم تسجل أي إصابات بشرية، بحسب الدفاع المدني.