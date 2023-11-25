دخول المستشفى الميداني الإماراتي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

دخلت شاحنات محملة بمعدات المستشفى الميداني الإماراتي، اليوم السبت، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر، تمهيداً لإنشائه في مدينة رفح جنوب القطاع، للمساعدة في إنقاذ الوضع الصحي المنهار في غزة.

وقال مسؤول الإعلام في معبر رفح البري وائل أبومحسن لـ"إرم نيوز" إن "11 شاحنة محملة بمعدات المستشفى ومستلزمات طبية دخلت عبر معبر رفح، قبل إنشائه في مدينة رفح".

وأضاف أن "المستشفى سيتم إنشاؤه في موقع الملعب البلدي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة"، لافتاً إلى أن 44 شخصاً من الطاقم الطبي والإداري دخلوا برفقة المستشفى.

وكان وفد طبي إماراتي قد دخل قطاع غزة قبل أيام لمعاينة موقع إنشاء المستشفى، والبدء في التحضيرات لإقامته واستقر على موقع الملعب البلدي لتجهيز المستشفى على أرضه.

وفي وقت سابق، قال مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، صالح الهمص، إن "قرار الإنشاء المستشفى مهم للغاية من أجل إنقاذ الوضع الطبي المتهالك في القطاع"، مشدداً على ضرورة أن يتم بناء مثل هذه المستشفيات بمدينة غزة وشمالها.

وأضاف الهمص، لـ"إرم نيوز": "نثمن الموقف الإماراتي الداعم للقطاع الطبي في غزة، وقطاع غزة بحاجة لمثل هذه المستشفيات الميدانية".

وأوضح أن "المستشفيات الميدانية تساعد في التخفيف من الأعباء الطبية الواقعة على المستشفيات في ظل الأزمة الكارثية التي يعيشها القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة"، مبيناً أن جميع المستشفيات بوضع كارثي.

كما أكد مدير العلاقات العامة بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، محمد الحاج، أن إنشاء المستشفى الميداني الإماراتي سيكون له الأثر الإيجابي على تخفيف الضغوط فيما يتعلق بالوضع الصحي.

وأضاف الحاج لـ"إرم نيوز" أن "المستشفيات الميدانية هي حل جيد في الوقت الحالي لأزمة تكدس الجرحى وعدم قدرة المستشفيات على تقديم الخدمة اللازمة لجميع الفئات، خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع".