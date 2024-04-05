ملفات شائكة خلال زيارة أردوغان للعراق.. هل ينجح البلدان في مقايضة الأمن بالمياه؟

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد، بعد أيام، حاملاً معه ملفات حيوية وشائكة في العلاقات بين البلدين.

ويأمل الرئيس التركي في العودة إلى أنقرة بموافقة بغداد على إطلاق يد القوات التركية شمال العراق. حسب محليين عراقيين، وفي المقابل، يملك العراق أوراق الاستثمار والأمن لطرحها على طاولة المفاوضات التي ستجري في قلب العاصمة العراقية، وتتخللها محاولات لحلحلة ملف المياه بشكل مستدام.

ويعد ملف حزب العمال الكردستاني (PKK) من أبرز الملفات العالقة ما بين أنقرة وبغداد، ففي الوقت الذي تسعى فيه بغداد لحلحلة الملف دون الدخول في مواجهة مسلحة مع (PKK)، استخدمت تركيا أوراق ضغط عديدة لإلزام العراق بالقبول بمخططها بالدخول إلى عمق الأراضي العراقية بحجة ملاحقة حزب العمال والقضاء عليه، أهمها اتباع سياسة "تعطيش العراق"، وفقا لمراقبين.

المستشار السياسي لبرلمان إقليم كردستان محمود خوشناو قال لـ"إرم نيوز"، إن "الرؤى العراقية تختلف عن التركية، فكل بلد لديه أجندته التي يسعى لها".

وأوضح: "في الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى المياه والاقتصاد، تنظر تركيا إلى العراق وفق منظور الأمن والملفات العسكرية، وهذا ما تم التحاور فيه على مدى عام كامل من خلال الوفود الدبلوماسية التي اجتمعت عبر عشرات اللقاءات لبحث كل تلك الملفات".

ويرى خوشناو أن "تركيا نجحت باستخدام ورقة المياه للضغط على الحكومة العراقية في ملفات عديدة، مستخدمة سياسة الإفقار المائي على مدى عشر سنوات مضت".