فرنسا تطالب المتقاتلين في السويداء باحترام اتفاق وقف إطلاق النار

دعت باريس، اليوم السبت، كافة الأطراف المتقاتلة في محافظة السويداء، إلى احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته السلطات السورية، حيث تتواصل الاشتباكات بين مقاتلين دروز وآخرين من عشائر البدو.

وبحسب "فرانس برس"، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا ترحب بإعلان وقف لإطلاق النار في منطقة السويداء. وهي تحضّ الأطراف كافة على احترام كامل له والإحجام عن أيّ فعل أحادي. لا بدّ من أن تتوقّف المعارك وأعمال العنف على الفور"، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة فتح "ممر إنساني".

وأضاف: "تذكّر فرنسا أيضا بأهمية التزام السلطات الانتقالية إجراء تحقيق في الانتهاكات غير المقبولة المرتكبة بحق المدنيين، والتي يجب تحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى القضاء بسرعة".

واتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان والفصائل الدرزية وشهود القوات الحكومية وحلفاءها من البدو السنّة، بارتكاب انتهاكات في مدينة السويداء بعيد انتشارها فيها.

وتابع الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّ بلاده "تدعو السلطات السورية إلى ضمان أمن وحقوق جميع مكوّنات الشعب السوري، بناء على ما التزم به الرئيس أحمد الشرع".

والجمعة، أعلنت الحكومة الألمانية أنّ الحكومة الانتقالية في دمشق التي يقودها إسلاميون، والتي تسعى إلى تطبيع علاقاتها الدولية، لن تحظى بدعم برلين إلا إذا منعت الاضطهاد الديني والعرقي.