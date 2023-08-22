السودان.. البرهان يرفّع أفراد الجيش عقب مقتل لواء بارز

أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الإثنين، قراراً بترقية جميع ضباط صف وجنود الفرقة الـ16 مشاة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور للرتبة الأعلى، اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وجاء قرار البرهان بعد ساعات من مقتل قائد الفرقة الـ16 مشاة بمدينة نيالا اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش قال فيه "بناءً على توصية من الشهيد اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم قائد الفرقة 16 مشاة وتقديراً لاستبسالهم في دحر الدعم السريع، أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بترقية جميع ضباط صف وجنود الفرقة للرتبة الأعلى اعتبارا من تاريخ صدور القرار".

ونقلت وسائل إعلام محلية أن قائد الفرقة الـ16 التابعة للجيش قتل برصاص أحد جنوده داخل مقر قيادته.

وفي حين نعى القائد العام للجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، الخضر قائلًا "اغتالته يد الغدر والخيانة وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن"، بحسب بيان الناطق الرسمي.

وظهر الخضر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحفر قبره داخل مقر قيادة الفرقة، في إشارة إلى أنه سيقاتل حتى النهاية.