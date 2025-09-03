الرئيس الصيني يستقبل بوتين وكيم قبل انطلاق عرض عسكري ضخم

logo
العالم العربي

الأمم المتحدة تدعم جهود المجلس الرئاسي لتوصل إلى اتفاق في طرابلس

الأمم المتحدة تدعم جهود المجلس الرئاسي لتوصل إلى اتفاق في طرابلس
هانا تيتيهالمصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 12:42 ص

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه عن القلق البالغ إزاء الوضع الأمني الراهن في طرابلس، مؤكدة دعم جهود المجلس الرئاسي للتوصل إلى اتفاق يحول دون عودة العنف في العاصمة الليبية.

وفي تسجيل مصور عقب لقائها لجان التواصل وأعيان المنطقة الغربية من طرابلس، قالت تيتيه: "نحن جميعا ملتزمون بدعم جهود المجلس الرئاسي من أجل ضمان التوصل إلى تسوية قائمة على التفاوض تفضي إلى حل سلمي".

وأكدت أهمية "اتخاذ جميع السبل المتوفرة للوصول إلى اتفاق دون إطلاق رصاصة واحدة، ودون أن تُسفك قطرة دم ليبية".

وطالبت البعثة الأممية الاثنين جميع الأطراف إلى وقف كل أشكال التصعيد في طرابلس "بشكل عاجل"، والامتناع على الفور عن أية أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر.

أخبار ذات علاقة

مسلحون في طرابلس الليبية

من مصراتة وأبو سليم والزاوية.. الميليشيات تحشد لـ"معركة كبرى" في طرابلس

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC