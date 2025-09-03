الأمم المتحدة تدعم جهود المجلس الرئاسي لتوصل إلى اتفاق في طرابلس

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه عن القلق البالغ إزاء الوضع الأمني الراهن في طرابلس، مؤكدة دعم جهود المجلس الرئاسي للتوصل إلى اتفاق يحول دون عودة العنف في العاصمة الليبية.

وفي تسجيل مصور عقب لقائها لجان التواصل وأعيان المنطقة الغربية من طرابلس، قالت تيتيه: "نحن جميعا ملتزمون بدعم جهود المجلس الرئاسي من أجل ضمان التوصل إلى تسوية قائمة على التفاوض تفضي إلى حل سلمي".

وأكدت أهمية "اتخاذ جميع السبل المتوفرة للوصول إلى اتفاق دون إطلاق رصاصة واحدة، ودون أن تُسفك قطرة دم ليبية".

وطالبت البعثة الأممية الاثنين جميع الأطراف إلى وقف كل أشكال التصعيد في طرابلس "بشكل عاجل"، والامتناع على الفور عن أية أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر.