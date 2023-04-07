تقارير عبرية: إسرائيل تخشى "التصعيد السريع" والردود في لبنان وغزة "محسوبة"

أكدت تقارير عبرية اليوم الجمعة، أن إسرائيل تخشى "التصعيد السريع" مع لبنان وقطاع غزة، مشيرة إلى أن ردود الجيش الإسرائيلي العسكرية على إطلاق الصواريخ سواء من جنوب لبنان أو غزة كانت "محسوبة".

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسلة من الغارات التي استهدفت عددا من المواقع التابعة لحركة حماس في غزة وجنوب لبنان، وقد أكد الجيش أنه "سيرد على الهدوء بالهدوء، وأنه ليست لديه نية للتصعيد العسكري".

مخاوف إسرائيلية

وقال تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "حكومة بنيامين نتنياهو تخشى من التصعيد السريع، لكنها لا ترغب بترك إطلاق الصواريخ على إسرائيل دون رد الأمر الذي يظهر ضعفها ويعرضها لهجوم آخر"، لافتا إلى أن الأحداث الأمنية "إنذار حقيقي" لحكومة نتنياهو.