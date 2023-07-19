رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي يبحثان تعزيز التعاون

أجرى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء، مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وكتب الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر، "سررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار لما فيه الخير لشعوبها".

وفي وقت سابق من الجمعة، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس تركيا الذي بدأ اليوم زيارة رسمية للدولة.

وجرت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له، كما اصطفت مجموعة من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين مرددين عبارات ترحيبية بضيف البلاد.

واصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا.

وأجرى أردوغان جولة خليجية حملته أيضا إلى كل من السعودية وقطر، من أجل تعزيز التعاون على مختلف الأًصعدة مع دول المنطقة.