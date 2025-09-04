مرتبطة بالحوثي.. ضبط شبكة حاولت إنشاء مصنع مخدرات في اليمن

أعلنت السلطات الأمنية اليمنية، الخميس، إحباط محاولة لإنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة في البلاد، في محافظة المهرة أقصى شرقي اليمن.

ونجحت قوات الأمن في محافظة المهرة بتفكيك شبكة مكونة من 6 أفراد، كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهم بميليشيا الحوثي، وينشطون ضمن شبكة إقليمية منظمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "تمكنت شرطة محافظة المهرة من ضبط وإحباط أول محاولة لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج المخدرات (حبوب الكبتاغون وبلورات الشبو)، داخل الأراضي اليمنية".

وأوضح البيان أن "التحريات الاستخبارية الدقيقة قادت إلى إجهاض المحاولة التي كانت قيد التأسيس، وأسفر عن هذه العملية النوعية غير المسبوقة ضبط مختبر متكامل للتصنيع مزود بأحدث المعدات".

وأكد "القبض على 6 أشخاص، اكتُشف فيما بعد ارتباطهم بعناصر إجرامية حوثية وأخرى من جنسيات عربية، ضمن شبكة إقليمية منظمة".

وأشارت الداخلية اليمنية، في بيانها، إلى أن "المختبر كان معدًا لإنتاج كميات كبيرة من المواد المخدرة، بما يُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني والإقليمي".