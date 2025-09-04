تقديرات الجيش الإسرائيلي: حماس ستحاول نقل المزيد من الرهائن إلى مدينة غزة
logo
العالم العربي

مرتبطة بالحوثي.. ضبط شبكة حاولت إنشاء مصنع مخدرات في اليمن

مرتبطة بالحوثي.. ضبط شبكة حاولت إنشاء مصنع مخدرات في اليمن
أفراد من الشرطة اليمنيةالمصدر: (أ ف ب)
أشرف خليفة
أشرف خليفة
04 سبتمبر 2025، 7:03 م

أعلنت السلطات الأمنية اليمنية، الخميس، إحباط محاولة لإنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة في البلاد، في محافظة المهرة أقصى شرقي اليمن.

ونجحت قوات الأمن في محافظة المهرة بتفكيك شبكة مكونة من 6 أفراد، كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهم بميليشيا الحوثي، وينشطون ضمن شبكة إقليمية منظمة.

أخبار ذات علاقة

الحوثيون

الحوثيون يتهمون موظفين أمميين بالتجسس لصالح إسرائيل

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "تمكنت شرطة محافظة المهرة من ضبط وإحباط أول محاولة لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج المخدرات (حبوب الكبتاغون وبلورات الشبو)، داخل الأراضي اليمنية".

وأوضح البيان أن "التحريات الاستخبارية الدقيقة قادت إلى إجهاض المحاولة التي كانت قيد التأسيس، وأسفر عن هذه العملية النوعية غير المسبوقة ضبط مختبر متكامل للتصنيع مزود بأحدث المعدات".

وأكد "القبض على 6 أشخاص، اكتُشف فيما بعد ارتباطهم بعناصر إجرامية حوثية وأخرى من جنسيات عربية، ضمن شبكة إقليمية منظمة".

أخبار ذات علاقة

صاروخ اعتراضي من نظام القبة الحديدية الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن

 وأشارت الداخلية اليمنية، في بيانها، إلى أن "المختبر كان معدًا لإنتاج كميات كبيرة من المواد المخدرة، بما يُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني والإقليمي".

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC