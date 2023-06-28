الثالثة خلال شهر.. الأردن يُسقط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة، هي الثالثة خلال الشهر الجاري، كانت قادمة من الأراضي السورية.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".