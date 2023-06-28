الثالثة خلال شهر.. الأردن يُسقط طائرة مسيرة قادمة من سوريا
أعلن الجيش الأردني اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة، هي الثالثة خلال الشهر الجاري، كانت قادمة من الأراضي السورية.
وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
وبين الجيش، أنه "جرى التعامل مع الطائرة المسيرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة وفي مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية".
وشدد الجيش في بيانه على أن "قواته ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".
وفي 16 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن الجيش الأردني، إسقاط طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية، فيما أعلن قبلها بأيام إسقاط طائرة مسيرة على الحدود السورية كانت محملة بالمخدرات.