اجتماع دولي في العراق بشأن مخيم الهول السوري

كشف مسؤول عراقي، اليوم الاثنين، عن اجتماع دولي مرتقب بشأن مخيم الهول السوري، الذي يضم الآلاف من أسر عناصر داعش.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن "اجتماعًا يضم وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي والبعثات والمنظمات المقيمة في العراق سيعقد اليوم، لمناقشة رؤية حكومة العراق بشأن مخيم الهول في سوريا".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، ذكر الصحاف أن "إنهاء مسألة مخيم الهول أصبح مصلحة أمنية عليا بالنسبة للعراق لما تحمله من انعكاسات مجتمعية".

وأوضح أن "الحكومة تدعو المجتمع الدولي إلى حث جميع الدول التي لديها رعايا في مخيم الهول بسوريا إلى سحب رعاياها بالسرعة الممكنة وإغلاق هذا المخيم الذي تحول إلى بؤرة اجتماعية خطرة".