إن لم تعرقلها واشنطن.. روسيا تدعم مبادرات وقف إطلاق النار في غزة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، استعداد موسكو لدعم مبادرات جديدة لمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لسوء الحظ، القرار 2735 الذي تم اعتماده في يونيو الماضي بإصرار من زملائنا الأمريكيين، لا يمكن أن يضمن وقف إطلاق النار لأنه مرتبط بنتائج مفاوضات مشكوك فيها للغاية، وهي علاوة على ذلك ليست جارية حتى الآن" وفق تعبيره.

وأعرب نيبينزيا عن أمله بأن تعترف واشنطن أخيرًا بهذه الحقيقة الواضحة، وألا تقوم بعد الآن بعرقلة مبادرات المجلس الجديدة ذات الصلة.

وفي وقت سابق أمس قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن الأمريكيين جلبوا "جنونًا" إلى المنطقة، وفق تعبيرها.

وأكدت المتحدثة أن ممارسات إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني تتعارض مع القانون الدولي الإنساني و"غير أخلاقية".

ووصفت زاخاروفا المشاهد التي تلت قصف الجيش الإسرائيلي للخيام في مجمع مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بأنها "مروعة" و"صادمة"، معبرة عن تعازيها لأسر الفلسطينيين الذين قضوا في هذا الهجوم، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وشددت زاخاروفا على ضرورة وقف الهجمات على غزة، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير العنف بحق المدنيين، والهجمات العشوائية على الأماكن المزدحمة والأهداف المدنية.