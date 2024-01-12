إيران تغري اليمنيين بالمال للانضمام إلى الحوثيين

عرضت إيران 100 دولار راتبًا شهريًا لليمنيين لتشجيعهم على الانضمام إلى ميليشيات الحوثيين، بحسب ما نقلته صحيفة "تيليغراف" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 80 ٪ من سكان اليمن تحت خط الفقر، ما جعل البلاد ساحة خصبة لتجنيد المتمردين، مع وجود أكثر من 100 ألف مجند في ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران.

ولفتت "تيليغراف" إلى تفاوت بين الأموال المقدمة من قبل إيران للحرس الثوري الإيراني ونظيرتها المقدمة للمقاتلين من أعضاء الجناح العسكري لميليشيات حزب الله في لبنان، التي تبلغ 1300 دولار شهريًا، ما أثار استياء داخل الحرس الثوري الإيراني، الذي يسيطر على تمويل وتدريب الميليشيات الأجنبية.