وزير خارجية أوكراني ينشد دعم الشرق الأوسط من بغداد

زار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا العراق اليوم الإثنين للمرة الأولى منذ الغزو الروسي، سعيا للحصول على دعم دبلوماسي من دول في الشرق الأوسط تقيم معها موسكو علاقات صداقة.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: "نرى العراق بالتأكيد دولة قادرة على بناء الجسور".

وأضاف: "نرحب بكل جهد لاستعادة السلام في أوكرانيا، لكن يوجد حجر زاوية واحد يجب وضعه أساسا لكل جهد: حجر الزاوية هذا هو استعادة وحدة أراضي أوكرانيا".

ودعا حسين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، قائلا إن هذه هي الرسالة نفسها التي جرى إيصالها إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته للعراق في فبراير/ شباط.

وقال حسين: "العراق يسعى إلى أن يكون جزءا من الحل فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية"، مشيرا إلى أن الحروب تنتهي بالتفاوض والحوار وهو ما يؤمن به العراق.